Zoox : le robotaxi d’Amazon atteint les 100 km/h

Zoox, une startup de robotique appartenant à Amazon, s’était fixée une mission ambitieuse il y a de cela 6 ans : créer l’un des premiers services de « robotaxis » totalement autonomes. Après des années de recherche et de prototypages, le robotaxi de Zoox montre enfin le bout sa carrosserie. Le véhicule qui ne semble avoir ni devant ni arrière peut transporter jusqu’à 4 passagers à la vitesse respectable de 100 km/h. La conduite autonome est assurée par un package technologique désormais habituel pour ce type de technologie. Des caméras, un radar et un lidar permettent de couvrir un champ de vision de 270 degrés.

Mieux encore, le robotaxi est bidirectionnel et peut donc changer de direction sans aucune manœuvre particulière, ce qui sera forcément un avantage dans les environnements urbains assez denses. Le robotaxi fonctionne à l’énergie électrique et peut fonctionner 16 heures sur une seule charge grâce à sa batterie de 133 kW/h, de quoi tenir une journée complète avant le retour à la borne. Reste encore à convaincre les autorités administratives d’autoriser de tels véhicules à parcourir les rues de grandes villes, ce qui n’est pas acquis après la série d’accidents graves impliquent des voitures autonomes (Uber, Tesla, etc.).