Alien : une série Hulu en préparation, avec un Xénomorphe de retour sur Terre !

Les rumeurs ne s’étaient pas trompées. La série Alien est une réalité… grâce à Disney ! C’est en effet sur la plateforme Hulu (propriété de Disney) que le Xénomorphe fera de nouveau parler de lui. Si Hulu est donc chargé de la diffusion, la production a été confiée à la la chaine FX (et non par Disney). John Landgraf, CEO de FX, a confirmé l’info et précisé un point très important du synopsis. La série Alien sera en effet « la première histoire de l’univers Alien située sur Terre ». Mazette ! Landgraf annonce aussi un mixe entre « l’horreur intemporelle du premier film et l’action survitaminée du second ». Tant que tout reste cohérent…

Toutes ces chouettes intentions ne seraient rien sans un showrunner de haut niveau. Le trio de bonnes fées (Fox/Hulu/FX) s’est penché sur le berceau le projet et a décidé que Noah Hawley (Fargo) serait en charge du job. Le point de vue du réalisateur laisse tout de même un peu songeur : » J’ai essayé de parler de cela avec FX. L’idée était de dire : retirons les super-héros de la série et voyons si c’est toujours une excellente série. Si on retire les Aliens d’une série Alien, de quoi parlerait la série ? Quels sont les thèmes, qui sont les personnages et quel est le drame humain derrière tout ça ? Ensuite, nous remettons les Aliens dans le jeu et là c’est génial : non seulement il y a un grand drama humain, mais il y a des Aliens dedans en plus ! ».

Last but not least, des rumeurs cette fois laissent entendre que Ridley Scott, réalisateur du premier Alien (chef d’oeuvre absolu) pourrait s’impliquer dans la série (en tant que co-producteur ?).