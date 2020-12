Eric Engstrom, co-créateur de DirectX, est mort à 55 ans

L’industrie informatiques est remplie de talents méconnus qui ont pourtant fortement influé sur les technologies de notre quotidien. Eric Engstrom est largement méconnu du grand public, et pourtant on doit à cet ingénieur américain le codéveloppement de DirectX avec ses collègues Alex St. John et Craig Eisler. Eric Engstrom est mort le 1er décembre dernier à seulement 55 ans suite à des complications médicales liées à une blessure.

Les débuts de DirectX ont été pour le moins houleux chez Microsoft. Le framework gaming a aussi longtemps été boudée par les joueurs eux-mêmes du fait de performances très inégales d’un PC à l’autre. Au fil des années, DirectX a gagné en stabilité et performances, au point de devenir un incontournable sur PC… puis sur Xbox. DirectX 12 offre aujourd’hui une vaste palette d’outils permettant de gérer des effets graphiques évolués, du Ray-Tracing en passant par le shading à fréquence variable.