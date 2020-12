Free est l’opérateur le plus cher sur la fibre

« Avec Free, j’ai tout compris ». Ce slogan à l’époque où la Freebox était à 29,99€/mois était juste. Mais les années ont passé et Free est maintenant l’opérateur le plus cher, sur la fibre du moins. C’est ce qui ressort du baromètre d’Ariase.

Free, opérateur le plus cher sur la fibre avec un prix moyen de 34,53€/mois

Free a un prix moyen de 34,53€/mois avec une offre fibre. Orange est juste derrière avec un prix moyen de 34,16€/mois. Il y a ensuite SFR à 27,29€/mois, puis SFR RED à 25,17€/mois, Sosh à 24,99€/mois et Bouygues Telecom à 23,99€/mois. En un an, le prix moyen d’un abonnement à la fibre a bondi de 9% pour passer à 28,35 euros. « L’arrêt de la commercialisation de la Freebox Mini 4K explique à lui seul une grande partie de cette hausse », indique Ariase au Figaro. Cet arrêt a eu lieu en octobre dernier.

Ces prix pour la fibre concernent une moyenne après 24 mois d’abonnement. Ils prennent en compte les frais d’activation et les offres dédiées aux nouveaux clients. Il y a également des prix importants chez certains à cause des offres. Chez Orange par exemple, il y a une offre à 69,99€/mois qui inclut Netflix, OCS et une option pour la maison connectée. Cela impacte naturellement les factures et donc le prix moyen.

SFR et Orange, opérateurs les plus chers pour les forfaits mobiles

Ariase a également observé le marché du mobile. Le prix moyen d’un forfait mobile avec appels en illimité et plus de 10 Go de quota Internet est de 19,50€/mois. Cela représente une hausse de 3% en un an. Les plus chers sont SFR et Orange avec respectivement 27,96€/mois et 27,91€/mois. Free Mobile arrive à la troisième place avec 15,91€/mois. SFR RED le suit à 15,42€/mois. Sosh est similaire à 15,41€/mois. Et là encore, Bouygues Telecom fait mieux que ses concurrents avec un prix moyen de 14,41€/mois.