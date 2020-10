Free est en train d’enterrer la Freebox Mini 4K

Free a modifié son site. Il n’y a plus cinq offres Freebox, mais quatre désormais. On retrouve la Freebox Delta, la Freebox Delta S, la Freebox Pop et la Freebox Révolution. Comme nous pouvons le voir, la Freebox Mini 4K a disparu.

Cette Freebox n’est plus référencée sur la page d’accueil et Free ne propose plus un lien pour en savoir plus sur son sujet. Le lien utilisé jusqu’à présent est toujours valide, mais la page est incomplète. Les images ont disparu notamment. On sent bien que Free veut mettre cette box à la retraite.

En l’état, la Freebox Mini 4K n’a pas totalement disparu. En effet, il est toujours possible de s’abonner en passant par cette adresse spécifique (pour l’instant). Univers Freebox ajoute qu’il est également possible de s’abonner depuis les bornes de Free ou par téléphone au 1044.

Free cherche aujourd’hui à limiter le nombre d’abonnements sur son ancienne box. Le FAI espère que les clients vont davantage se tourner vers la Freebox Pop. Après tout, la Freebox Mini 4K et la Freebox Pop sont toutes les deux des box milieu de gamme et elles tournent sous Android TV.

La Freebox Mini 4K, sortie en 2015, est proposée pour 29,99€/mois. La Freebox Pop, sortie cet été, est accessible pour 29,99€/mois la première année puis 39,99€/mois.