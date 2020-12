Twitter rachète Squad, une application pour partager son écran

Twitter a racheté Squad, une start-up qui propose une application sur iOS et Android. Elle permet de faire des appels vidéo et un partage d’écran avec ses amis. Le montant du rachat n’est pas dévoilé.

L’équipe de Squad s’apprête à rejoindre celle de Twitter. « Nous apporterons notre expertise en matière d’audio et de vidéo à l’espace de création », indique la start-up. Elle ajoute être impatiente « de créer de nouveaux formats qui permettent des conversations amusantes, pertinentes et engageantes ». Suite au rachat, Squad va fermer ses portes le 12 décembre pour se focaliser exclusivement sur Twitter.

Twitter a également commenté le rachat de Squad. Ilya Brown, le vice-président chargé du produit chez le réseau social, dit que l’équipe de Squad va « accélérer notre travail pour apporter aux gens des outils nouveaux et créatifs afin d’entamer et rejoindre des conversations sur le service ».

They’ll join our product, design, and eng teams and help accelerate our work to bring people new and creative tools to start and join conversations on the service. Welcome to our squad, team!

