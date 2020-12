Twitter prépare l’abandon de son app Periscope

Periscope appartient à Twitter et le réseau social s’apprête à y mettre un terme. C’est en tout cas ce que suggère fortement le code de son application. Jane Manchun Wong, qui fouille dans les applications, a découvert une mention à ce sujet.

Une ligne de code indique que Periscope s’arrête et il y a un lien qui renvoie vers le site de Twitter pour en savoir plus. Le lien en question n’annonce pas l’abandon de Periscope pour l’instant, mais Twitter semble préparer le terrain.

This text found inside Twitter’s app indicates the shutdown notice might be shown in future versions of the Periscope app, directing users to a FAQ page about the app pic.twitter.com/gGrNNxRLL7

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 11, 2020