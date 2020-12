La FCC ordonne aux opérateurs américains de se débarrasser des équipements de Huawei

Il semble désormais écrit que jusqu’au dernier jour de son mandat, Donald Trump renforcera l’arsenal de mesures économiques visant les géants de la tech chinoise. La FCC vient d’ordonner à plusieurs opérateurs de se débarrasser sans délai de leurs équipements Huawei. Ajit Pal, le président de la FCC, s’est fendu d’une longue justification dans la droite ligne de la stratégie décidée par la Maison Blanche : « Une longue liste de preuves ont conduit à ce résultat. Mais pour résumer certains des points principaux, Huawei a une longue histoire bien documentée de liens étroits avec les communautés militaires et de renseignement chinoises, ainsi qu’avec le Parti communiste chinois, à tous les niveaux de l’entreprise – jusqu’à son fondateur. »

Les opérateurs américains devront retirer leurs équipements Huawei. Au plus vite.

Le second paragraphe du communiqué hausse encore le ton (si possible) : « Huawei est soumis à des lois chinoises en matière de renseignement imposant l’assistance et la coopération de Huawei avec les services de renseignement chinois et interdisant la divulgation de cette assistance. De plus, les préoccupations concernant Huawei ne sont pas seulement hypothétiques: des entités indépendantes ont identifié de nombreuses vulnérabilités de sécurité dans les équipements Huawei et les ont jugées moins sécurisées que celles d’autres entreprises – peut-être délibérément. »

La décision de la FCC ne ravit pas les petits opérateurs, effrayés par les coûts de désinstallation et le rachat d’équipements souvent plus chers que ceux de Huawei. la FCC rappelle à ce titre que le fond de remboursement Secure and Trusted Communications Networks Reimbursement Program (ouf!) apportera son soutien financier aux petites structures.