Cyberpunk 2077 : 1 million de joueurs connectés simultanément sur Steam, un record

Les critiques mitigées de certains testeurs (principalement francophones) n’auront pas empêché l’évènement de se produire : Cyberpunk 2077 réalise un lancement monumental. Sur Steam, le jeu a rassemblé plus d’un millions de joueurs en simultané, un score prodigieux qui laisse loin derrière le précédent record (470 000 joueurs sur Fallout 4 lors de son lancement en 2015). Et dire que le 1/3 des commandes PC a été réalisé sur GOG…

Keanu reste le roi du blockbuster, à l’écran comme dans le jeu vidéo

Cyberpunk 2077 est déjà le 4ème plus gros pic de joueurs sur Steam (post-lancement compris), après PUBG (plus de 3 millions de joueurs en simultané), Counter-Strike : GO (1,3 millions de joueurs) et Dota 2 (1,29 millions de joueurs). Au vu de ce démarrage phénoménal, Cyberpunk 2077 devrait chiper la seconde place de ce classement d’ici quelques semaines à peine. Le studio CD Projekt RED confirme en outre que son jeu-univers a enregistré 8 millions de précommandes dès les premières 24 heures. Inouïe !

Ces chiffres de ventes devraient encore fortement monter dans les mois qui viennent : outre que le jeu n’a sans doute pas encore fait le plein sur PC, les versions PS5 et Xbox Series X de Cyberpunk 2077 arriveront en milieu d’année prochaine. De quoi faire remonter le titre CD Projekt Red en bourse ?