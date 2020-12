SoftBank revend Boston Dynamics à Hyundai

C’était dans l’air depuis quelques semaines. Le géant japonais SoftBank vient de revendre sa filiale Boston Dynamics au groupe sud-coréen Hyundai. Le très sérieux The Korea Economic Daily a vendu la mèche et précise que l’acquisition sera officiellement confirmée ce 10 décembre lors d’une réunion du Conseil d’Administration. Ce rachat n’est pas une surprise en soi : Hyundai a investi massivement dans la robotique depuis quelques années, pour un montant global de financement d’environ 1,4 milliards de dollars.

Le robot Spot rejoint la filiale robotique de Hyundai

Boston Dynamics est l’une des entreprises de robotiques les plus en vue aujourd’hui, principalement grâce à ses robots ultra sophistiqués Spot (quadrupède) et Atlas (bipède). Le robot Spot est d’ailleurs proposé à la vente aux entreprises depuis cette année (prix d’achat de 75000 dollars). Rappelons ici que la firme de robotique était à l’origine une création du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT pour les intimes). Preuve est donc faite qu’un labo de recherche peut encore faire sa transition vers un projet industriel et commercial.