Samsung travaillerait sur des capteurs photo pour mobiles avec une résolution de 600 megapixels

La course (un peu absurde) aux pixels est loin d’être finie dans le secteur mobile. Après le 108 MPx, l’avenir sera peut-être aux capteurs de… 600 mégapixels ! Si l’on en croit en effet le site un leak d’Ice Universe publié sur le site dpreview, Samsung travaillerait sur des capteurs ISOCELL de 600 MPx, assez imposants (1/0.57”), et constitués de photosites 0.8μm (on est généralement à 1,2-1,4μm sur les meilleurs photophones actuels). Samsung n’a donc sans doute pas fini de sur-lisser artificiellement le « bruit » des clichés des prochaines gammes de Galaxy (un défaut récurrent sur ces modèles).

Ce capteur hors norme ferait pas moins de 22mm d’épaisseur. On s’oriente donc vers un bloc photo vraiment protubérant à l’arrière du boitier. Une résolution de 600 MPx permettra d’obtenir des clichés bien évidemment plus détaillés, mais aussi beaucoup plus retouchés par l’ISP afin d’éliminer l’énorme masse de bruits et d’artefacts forcément générés par le ratio totalement improbable entre cette définition « XXXXL » et la taille du capteur. Cela servira aussi sans doute à améliorer le niveau de détails dans les clichés capturés au zoom.