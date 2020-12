Adobe Flash Player : l’ultime mise à jour est disponible

Adobe propose la dernière mise à jour pour Flash Player, peu de temps avant son abandon définitif. Celui-ci interviendra le 31 décembre prochain. Flash ne sera plus pris en charge sur les différents supports, dont les navigateurs, à partir de cette date.

Adobe rappelle qu’il bloquera automatiquement les contenus Flash à compter du 12 janvier 2021. Le groupe recommande fortement aux utilisateurs de désinstaller son outil. Voici son annonce complète :

Aujourd’hui marque la mise à jour finale de Flash Player pour toutes les régions en dehors de la Chine continentale. On souhaite prendre un moment pour remercier tous nos clients et développeurs qui ont utilisé et créé un contenu Flash Player incroyable au cours des deux dernières décennies. Nous sommes fiers que Flash ait joué un rôle crucial dans l’évolution du contenu web à travers l’animation, l’interactivité, l’audio et la vidéo. Nous sommes ravis de contribuer à l’avènement de la prochaine ère d’expériences numériques.

Pour vérifier si vous avez en encore Adobe Flash Player, rendez-vous sur cette page. Cliquez sur le bouton « Rechercher maintenant » et regardez ce qu’il s’affiche.

La plupart des internautes ne remarqueront probablement pas de différence entre aujourd’hui et le 13 janvier 2021. Flash n’est plus aussi largement utilisé qu’autrefois. Cependant, certains sites spécifiques cesseront de fonctionner partiellement ou complètement dès que Flash ne sera plus disponible. Certains contenus seront perdus à jamais, malgré les meilleurs efforts des projets de préservation et d’archivage.