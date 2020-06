Adobe vous invite à désinstaller à Flash avant son abandon le 31 décembre 2020

Adobe l’a déjà dit, Flash va être abandonné en 2020. Le groupe est un peu plus précis aujourd’hui en donnant une date : ce sera le 31 décembre 2020. Le support de cette technologie ne sera plus assuré à partir de cette date.

« Nous recommandons à tous les utilisateurs de désinstaller Flash Player avant cette date », indique Adobe sur son site. « Un peu plus tard dans l’année, Adobe invitera les utilisateurs à désinstaller Flash Player de leur ordinateur, et après la date de fin de vie, le contenu basé sur Flash ne pourra plus être exécuté dans Adobe Flash Player », précise Adobe.

Des standards ouverts tels que HTML5, WebGL et WebAssembly n’ont cessé de gagner en maturité au fil des ans et font désormais office d’alternatives viables au contenu Flash. En outre, les principaux éditeurs de navigateurs Internet intègrent ces standards ouverts dans leurs produits, ce qui dévalorise Flash et d’autres modules externes.

L’abandon de Flash pour 2020 a été annoncé par Adobe pour la première fois en 2017. Le groupe juge que ce délai de trois ans a été largement suffisant pour laisser tout le monde s’adapter et basculer sur des technologies plus modernes. Il sera en tout cas intéressant de voir si tout se passera bien à partir du 1er janvier 2021, étant donné que Flash est — encore aujourd’hui — utilisé sur certaines plateformes.