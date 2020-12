Les Français écoutent de plus en plus de podcasts

Les Français ont écouté près de 104 millions de podcasts tout au long du mois de novembre. Médiamétrie, qui publie le baromètre, note que l’engouement se poursuit dans l’Hexagone. Cela représente 8,5 millions d’écoutes de plus qu’en début d’année.

Médiamétrie comptabilise l’ensemble des contenus audio, édités par les souscripteurs de ce baromètre et écoutés en streaming ou téléchargement. Les écoutes de podcasts sont prises en comptes aussi bien en France qu’à l’étranger sur la majorité des supports d’écoute.

Les cinq souscripteurs de cette mesure sont les groupes France Télévisions, Lagardère (Europe 1), M6-RTL (RTL, RTL2 et Fun Radio) , Radio France (France Inter, France Culture, franceinfo, France Musique, France Bleu, Mouv’, Fip) et Altice (RMC, BFM Business, BFMTV). Le trio de tête de classement comprend France Inter, en première position avec plus de 29,7 millions de podcasts écoutés. France Culture la suit avec 23,8 millions d’écoutes. RMC est troisième avec 17,4 millions d’écoutes.

Les programmes de podcasts se sont multipliés ces trois dernières années, entraînant une ruée vers ce marché de grands acteurs du streaming audio. Spotify, par exemple, mise beaucoup dessus, en plus de la musique en streaming. D’autres acteurs sont également présents sur ce marché, dont Apple. Il y a également le cas de Deezer.