Twitter dévoile les moments les plus partagés en 2020 : Covid-19, #BlackLivesMatter et plus

Nous sommes aux portes de 2021 et Twitter a décidé de partager les événements les plus partagés tout au long de 2020. Les données ci-dessous concernent la France. Et comme on peut s’en douter, le Covid-19 a joué un rôle important.

Le Covid-19 a été le sujet le plus partagé sur Twitter en 2020

Le Covid-19 et les deux confinements ont été au cœur de toutes les conversations en 2020, selon Twitter. Cela se ressent d’ailleurs dans les Emojis les plus tweetés. Comme on peut le voir, il y a une combinaison de rires et de dépit.

Le hashtag le plus populaire a été #Covid19. Celui-ci, ainsi que ses variantes ont été utilisés près de 400 millions de fois à travers le monde. La France ne fait pas exception puisque ce thème remonte comme le premier sujet de conversation.

Le tweet le plus retweeté en France a été celui de l’agression du producteur de musique Michel Zecler. Il recense 158 900 retweets. Un tweet de Booba est à la deuxième place avec 84 400 retweets. À l’échelle mondiale, c’est le tweet annonçant la mort de l’acteur Chadwick Boseman qui a été le plus partagé : 3,1 millions de retweets.

#BlackLivesMatter et trois thèmes clés sur Twitter en 2020

En outre, Twitter dit que le mouvement #BlackLivesMatter a été populaire avec 1,5 million de tweets en France. Le réseau social évoque également une mobilisation toute particulière autour du hashtag #UighursLivesMatter pour soutenir les Ouïghours en Chine. Dans un contexte plus franco-français, les hashtags #Macron, #GiletsJaunes et #Municipales2020 ont également été populaires.

D’autre part, Twitter explique que trois thèmes ont cartonné en 2020. Il y a d’abord eu les jeux vidéo. Il faut dire que le lancement de la PS5 et des Xbox Series X/S ont bien aidé à animer les débats. Animal Crossing: New Horizons a également joué un rôle.

Il y a ensuite eu le divertissement avec un carton pour Koh-Lanta. L’émission de TF1 figure en tête des émissions les plus citées avec TPMP, Quotidien, The Voice et Top Chef.

Le troisième thème est la K-pop. Le compte Twitter du groupe BTS (@bts_twt) est celui qui a été le plus mentionné en France. La K-pop a représenté 6,1 milliards de tweets au cours des 12 derniers mois dans le monde, propulsant la France dans le top 20 des pays les plus actifs à ce sujet.

Le sport, autre sujet très discuté

Il y a aussi eu de l’animation en 2020 sur Twitter pour le sport. Les footballeurs remportent le cœur des Français et se hissent en tête du top 5 des sportifs les plus mentionnés sur Twitter. On retrouve (dans l’ordre) : Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.

Côté équipes, le Paris Saint-Germain est l’équipe qui a créé le plus d’émotion sur Twitter puisqu’elle est la première du top France. C’est mieux que le FC Barcelone, l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais et enfin la Juventus FC.