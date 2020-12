Antivirus : NortonLifeLock rachète Avira pour 360 millions de dollars

NortonLifeLock, qui propose l’antivirus Norton, annonce racheter son concurrent Avira pour 360 millions de dollars. L’intégralité du paiement se fera en cash.

Ce rachat d’Avira par NortonLifeLock est intéressant. En effet, Investcorp avait racheté l’antivirus en avril dernier pour 180 millions de dollars. Et quelques mois plus tard à peine, voilà un nouveau groupe qui met la main dessus pour un prix qui a doublé.

« Je suis ravi d’accueillir Avira dans la famille Norton », a déclaré Vincent Pilette, PDG de NortonLifeLock. « Nous nous efforçons d’apporter la cybersécurité à tout le monde et l’acquisition d’Avira ajoute une activité croissante à notre portefeuille, accélère notre croissance internationale et élargit notre modèle de mise sur le marché avec une solution freemium de pointe. Sur le plan culturel, nous sommes très bien assortis. Nous partageons une même volonté de fournir des produits innovants à nos clients et nous pensons toujours au client d’abord. Nous sommes impatients de commencer avec Avira », a-t-il précisé.

Pour Travis Witteveen, le PDG d’Avira, NortonLifeLock « est synonyme de confiance et de leadership en matière de cybersécurité ». Il note que le rachat va permettre à son groupe de toucher davantage de monde.

Cinq points sont mis en avant avec ce rachat :

Prouver l’aspiration de NortonLifeLock à rendre la cybersécurité accessible à tous

Accélérer la croissance internationale en Europe et sur les principaux marchés émergents

Apporter à la famille Norton un modèle commercial de type freemium et plus de 30 millions d’appareils actifs

Ajouter environ 3 points de croissance au chiffre d’affaires avec plus de 1,5 million de clients payants

Être financièrement rentable la première année, pour atteindre environ 50% de marge opérationnelle après synergies

Quel avenir pour Avira chez NortonLifeLock ?

Avira propose un antivirus gratuit et des solutions payantes plus complètes. NortonLifeLock ne dit pas encore ce qui va passer pour les clients existants. Mais on imagine bien qu’il y aura une migration vers Norton à l’avenir. Ou bien la marque Avira restera, en complément de Norton.