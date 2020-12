Wonder Woman 1984 : une ultime bande-annonce avant la sortie

Warner Bros a diffusé une nouvelle bande-annonce pour le film Wonder Woman 1984 à l’occasion du CCXP. Elle arrive quelques jours avant la sortie au cinéma. Pour rappel, le film verra le jour en salles le 16 décembre en France et dans d’autres pays. Ce sera pour Noël aux États-Unis, avec également une disponibilité en streaming sur HBO Max.

La vidéo de de 60 secondes met en avant la relation entre Steve Trevor (Chris Pine) et Diana (Gal Gadot), en plus de la vie de Diana en tant que super-héroïne. Les clips défilent et montrent les deux personnages dansant devant le Lincoln Memorial et allant à des rendez-vous. Cependant, ces séquences sont juxtaposées à des scènes où Diana joue le rôle de Wonder Woman, volant au-dessus des nuages avec son lasso à la main.

Pendant que la musique triomphante joue, une voix off dit : « Diana, un jour, tes rêves se réaliseront et plus encore. Tout sera différent. Ce monde n’est pas prêt pour tes exploits. Tu deviendras un mythe ». La bande-annonce se termine avec Steve qui pose sa main sur celle de Diana.

Il y a eu très peu de films à gros budgets en 2020 à cause du Covid-19. Wonder Woman 1984 fait partie d’entre eux et bouclera l’année.