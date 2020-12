Oppo s’apprête à ouvrir son premier Pop-Up Store en France

Il faut se rendre à l’évidence : Oppo est la « petite » marque qui monte. Depuis peu dans le top 5 des fabricants de smartphones, le fabricant chinois dispose désormais d’une solide base installée en France… et entend bien la consolider. La marque de smartphones HDG à prix canon va bientôt ouvrir en France son tout premier Pop-Up Store. La boutique ouvrira ses portes au mois de janvier prochain. L’emplacement choisi est le centre commercial Les 4 Temps à Paris-La-Défense, un lieu de passage et de commerce très couru habituellement (un peu moins forcément depuis la pandémie).

Le Pop-Up Store servira essentiellement de showroom pour les produits de la marque, mais il sera tout à fait possible d’effectuer des achats (voir notre test de l’Oppo One 8T). Les smartphones d’Oppo auront donc une place de choix, mais l’on y trouvera aussi les appareils les plus récents, comme la première montre connectée d’Oppo, l’Oppo Watch sous WearOS.