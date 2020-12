IPv6 en France : les opérateurs progressent, mais ça reste léger

Les opérateurs continuent leur bascule sur le protocole IPv6 pour Internet, indique l’Arcep. Mais le gendarme des télécoms note que cela reste timide, malgré des progrès chez certains.

Sur l’Internet fixe, Free frappe fort avec 99% de ses clients en IPv6. C’était 80% un an plus tôt. Orange le suit avec de l’IPv6 pour 75% de ses clients. Bouygues Telecom est troisième avec 28%. SFR est bon dernier et inquiète avec seulement 1,6% de ses clients qui ont le nouveau protocole.

Pour ce qui est du mobile, c’est Bouygues Telecom le plus actif avec l’IPv6. C’est 87% pour les smartphones Android et 98% pour les iPhone. Orange parle de 35% pour les smartphones Android et 60% pour les iPhone. SFR là encore est un mauvais élève avec 0,2% pour les smartphones Android et 0% pour les iPhone. Quant à Free Mobile, il n’a pas entamé sa transition.

L’Arcep évoque par ailleurs l’IPv6 au niveau d’Internet à proprement parler. Seuls 18% des 3,5 millions de sites avec des noms de domaine .fr, .re, .pm, .yt, .tf et .wf sont à ce jour accessibles en IPv6. Le taux d’hébergement e-mail est alarmant avec seulement 6% des serveurs e-mail accessibles en IPv6.

Au niveau mondial, la France progresse et se situe désormais à la 10e place en matière d’utilisation d’IPv6. Nous sommes à la 5e place au niveau européen.