Cyberpunk 2077 sera disponible un peu en avance… sur Stadia !

Night City nous voilà ! Cyberpunk 2077 arrive dans une poignée de jours sur PC, consoles et sur Stadia. Et une fois n’est (vraiment) pas coutume, ce sont les joueurs Stadia qui seront les plus avantagés… avec les joueurs PC (ce qui ici n’étonnera personne). Pour le dire simplement, les joueurs Stadia et PC pourront jouer à Cyberpunk 2077 dès le 10 décembre à une heure du matin, tandis que les joueurs consoles (PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X) devront attendre jusqu’à minuit ce même jour. Histoire de ne prendre personne au dépourvu, CD Projekt RED a publié une carte des dates et heures exactes de sortie du jeu partout dans le monde. La hype est brûlante.

The wait is almost over!

If you’re looking to play #Cyberpunk2077 as soon as it’s available, here’s a map with global release timings.

For PC and Stadia players, the release is simultaneous and scheduled for midnight GMT, and for all console players – midnight local time. pic.twitter.com/W0QLIFAhH1

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 3, 2020