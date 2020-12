Reddit dévoile son nombre d’utilisateurs quotidien et sa croissance

Reddit annonce avoir 52 millions d’utilisateurs chaque jour. C’est la première fois que le portail en ligne dévoile cette donnée. Reddit précise au Wall Street Journal que c’est en hausse de 44% par rapport à la même période il y a un an.

« Nous partageons le nombre d’utilisateurs actifs au quotidiens pour la première fois afin de refléter plus précisément notre croissance et d’être plus en phase avec les rapports de l’industrie », a déclaré Jen Wong, directrice générale de Reddit. « Nous nous concentrons sur l’utilisation quotidienne et sur l’augmentation de ce nombre à mesure que nous continuons à développer notre communauté et à étendre notre activité publicitaire ».

Le nombre d’utilisateurs au quotidien de 52 millions pour Reddit est inférieur aux autres plateformes. En effet, Twitter dit en avoir 187 millions chaque jour sur son réseau social. C’est 249 millions pour Snapchat et 1,82 milliard pour Facebook. Mais aucun ne connaît une croissance aussi forte que celle de Reddit. Au dernier trimestre, Twitter a progressé de 29% d’une année sur l’autre. Snapchat a évoqué une hausse de 18% et Facebook a parlé de 12%.