Une PS5 Pro avec deux GPU évoquée dans un brevet

Une PS5 Pro, qui sera plus puissante que la PS5, semble bien en préparation du côté de Sony. C’est en tout cas ce que suggère fortement un brevet du groupe. Sony a fait la demande en janvier 2019 et celle-ci est rendue publique cette année.

Cette PS5 Pro aurait la particularité d’avoir non pas un, mais deux GPU. Cette seconde puce graphique pourrait apporter des améliorations significatives, surtout si elle est du même niveau que la première. Mais le brevet de Sony ne précise pas pour l’instant quel est le type du second GPU pour sa prochaine console. Le brevet qui fait allusion à la PS5 Pro évoque également plus de RAM et d’autres éléments optimisés pour le cloud gaming.

L’actuelle PS5 fait un peu moins bien que la Xbox Series X sur la partie graphique. La console de Sony compte 10,28 teraflops, contre 12 pour la console du concurrent. La PS5 Pro pourrait donc la dépasser à ce niveau. Mais rien ne dit que Microsoft ne planche pas lui aussi sur une version améliorée. Après tout, nous avons bien eu une Xbox One X à la place de la Xbox One avec la génération précédente.

Mais nous avons le temps avant de voir cette PS5 Pro. Pour donner un ordre d’idée, la PS4 Pro a vu le jour trois ans après le lancement de la PS4. Le scénario pourrait se répéter cette fois. On peut aussi se demander si la PS5 Pro sera plus petite que le modèle actuel.