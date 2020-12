Free Mobile : l’eSIM est maintenant disponible

C’est fait, Free Mobile rend disponible l’eSIM à ses clients. Il était le dernier opérateur à ne pas la proposer jusqu’à présent. C’est désormais en place, pour les nouveaux clients du moins.

Au moment de souscrire à un forfait, Free Mobile propose de choisir l’eSIM. Quelques téléphones sont compatibles avec cette carte SIM intégrée, voici la liste :

Apple iPhone XS (et modèles plus récents)

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 4G

Samsung Galaxy S20+ 4G

Samsung Galaxy Note 20 5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

Free Mobile demande 10 euros pour avoir l’eSIM. Ce prix a été dévoilé hier dans la brochure tarifaire de l’opérateur. Il faut dire que c’est le même prix pour les autres formats (Mini, Micro et Nano SIM).

En l’état, Free Mobile ne permet pas aux clients existants de basculer sur une eSIM. Mais on imagine bien que le transfert va être possible prochainement. Il n’y a pas de détails sur le sujet.

Comme dit précédemment, l’eSIM est une SIM intégrée dans son appareil. Il peut s’agir d’un smartphone, d’une montre connectée ou autre chose. Sa configuration se fait directement au niveau de l’appareil pour se connecter au réseau de son opérateur. Cela permet d’avoir deux lignes (une ligne sur la carte SIM physique et une autre sur l’eSIM). Ou bien d’avoir une connexion cellulaire sur les Apple Watch, Galaxy Watch et autres montres. Mais dans le cas de Free Mobile, l’eSIM sur les montres connectées ne semble pas encore possible.