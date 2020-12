Bouygues Telecom : panne du réseau mobile en cours

Bouygues Telecom annonce qu’il y a une panne sur sur réseau mobile en ce moment. L’opérateur ne donne pas de détails techniques à ce sujet. Il évoque seulement « des difficultés pour utiliser votre téléphone mobile ».

Voici le message de Bouygues Telecom évoquant la panne de son réseau mobile :

🛑 Suite à un incident technique, vous rencontrez peut-être des difficultés pour utiliser votre téléphone mobile. 📱Sachez que nous mettons tout en œuvre pour rétablir la situation dans les meilleurs délais. Merci de votre compréhension. — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) December 2, 2020

On peut voir sur Downdetector que les problèmes de réseau concernent surtout quels coins de France pour l’instant. Il y a la région parisienne, l’Alsace et la région de Lyon. Le nord-ouest de la France commence aussi à se manifester et les utilisateurs n’ont plus de réseau.

Cette panne intervient 24 heures après le lancement de la 5G chez Bouygues Telecom. L’opérateur ne dit pas pour l’instant s’il y a un quelconque lien entre la panne de son réseau mobile et l’activation de la 5G.

Si vous êtes un client de Bouygues Telecom et subissez la panne, un seul mot d’ordre : patience. C’est malheureusement la seule solution pour l’instant. Il faut maintenant espérer que le correctif sera rapidement déployé.