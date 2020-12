L’icone geek-LGBTQ Ellen Page fait son coming-out trans et devient Elliot Page

Ellen Page a été l’une des premières actrices à embrasser totalement la culture geek, sans doute parce qu’une part importante de cette culture reste à la marge, comme la canadienne l’a été elle-même durant des années. Bien avant que cela ne devienne banal, Page a participé aux séances de motion capture pour un jeu vidéo, le mythique Beyond Souls de Quantic Dream (2013), dans lequel elle interprète Jodie Holmes. En 2006, elle est Kitty Pryde, aka Shadowcat, dans X-Men : L’affrontement final, un rôle qu’elle retrouvera pour X-Men : Days of Future Past (2014). En 2010, on la retrouve casting du film de S.F Inception de Christopher Nolan.

L’acteur Elliot Page dans la série Umbrella Academy

Juno : le rôle culte

Son grand rôle reste celui de Juno Macguff dans le film éponyme de Jason Reitman. Ce film culte pour toute une génération fera basculer Ellen Page dans une autre dimension, celle des actrices iconiques oscillant entre films indés « qui comptent » et gros blockbusters geeks (comme L’Expérience interdite : Flatliners en 2017). Plus récemment, Ellen Page est au casting de l’excellente série Netflix Umbrella Academy.

Les prochains rôles seront sans aucun doute des rôles d’hommes (ou de non-binaires pour reprendre la terminologie LGBTQ+), tout simplement car Ellen Page est devenue Elliot Page. L’acteur a fait son coming-out trans dans la soirée du 1er décembre, une déclaration qui n’est pas forcément une surprise en soi dans la mesure où Elliot Page était déjà très impliqué dans le mouvement queer et LGBT depuis de nombreuses années. Cet engagement se manifeste jusque dans le choix de certains rôles, comme celui de Stacie Andree dans le dramatique Free Love (2015).

Elliot Page a informé de sa transition sur son compte Instagram : »Je veux partager avec vous le fait que je suis trans. Mes pronoms sont il/iel et mon nom est Elliot. J’aime le fait d’être trans. Et j’aime le fait d’être queer. » Les scénaristes de la saison 3 d’Umbrella Academy vont donc devoir trouver un petit twist pour transformer Vanya Hargreeves en… Victor Hargreeves ?