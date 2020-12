Galaxy S21 : Samsung baisserait les prix par rapport au Galaxy S20

Le prix des Galaxy S21 de Samsung sera inférieur à celui des Galaxy S20. C’est en tout cas ce qui se murmure du côté de la Corée du Sud avec des tarifs à l’appui. Le Galaxy S21 aurait un prix entre 850 et 899 dollars. En comparaison, le Galaxy 20 était à 999 dollars au lancement.

Il y a également les tarifs pour les autres modèles. Le Galaxy S21+ aurait un prix compris entre 1 050 et 1 099 dollars. Pour sa part, le Galaxy S20+ a fait ses débuts avec le prix de 1 199 dollars. Enfin, le Galaxy S21 Ultra serait entre 1 250 et 1 299 dollars. Au lancement, le Galaxy S20 Ultra était à 1 399 dollars.

La baisse de prix pour les Galaxy S21 par rapport aux Galaxy S20 serait donc entre 100 et 149 dollars. C’est assez notable, surtout d’une génération à l’autre. Il est possible que Samsung ait décidé de faire un geste au vu de la crise sanitaire avec le Covid-19. Le constructeur coréen se doute que les finances ne sont pas toujours simples en cette période. Mais ce n’est qu’une supposition pour l’instant, il est possible que la raison soit différente.

Si l’on en croit les différentes rumeurs sur le sujet, Samsung annoncera ses Galaxy S21 plus tôt que d’habitude. La présentation se ferait au mois de janvier au lieu de fin février. Il s’est récemment dit que Samsung voulait surfer sur les problèmes de Huawei avec l’administration américaine pour attirer des clients.