ZTE reste dans le viseur de la FCC

La passation de pouvoir (compliquée) à la Maison Blanche n’y change rien : ZTE reste considéré comme une menace par la FCC américaine. A l’instar de Huawei donc, ZTE est soupçonné par les autorités US de collusion avec le gouvernement chinois. Les Etats-Unis avaient placé ZTE sur liste noire au mois de juin dernier, et la FCC vient tout juste de rejeter sans égards une demande de réexamen du dossier (demande de ZTE). Dans le même temps, Huawei a lancé une plainte contre la FCC, plainte toujours dans les tuyaux de la justice.

« Demain n’attend jamais » … sauf aux Etats-Unis donc..

La fermeté de la FCC a des conséquences lourdes pour ZTE. Le fabricant ne peut pas bénéficier des subventions du Fonds de service universel (FUSF) ou de tout autre aide financière fédérale. Sans ces aides massives (8,4 milliards de dollars), ZTE ne peut plus investir sur le marché américain du réseau mobile, un marché où les investissements se comptent en milliards de dollars.

De plus, ce fonds d’aide sert aussi à rembourser les coûts de remplacement des infrastructures réseau. Les opérateurs US sont en effet poussés à se débarrasser des matériels Huawei et ZTE encore présents dans leurs infrastructures réseau. Le FUSF sert alors à rembourser une partie des 1,8 milliards de dollars nécessaires à ces changements d’infrastructure.