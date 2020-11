Mort de David Prowse (Dark Vador) : les hommages de George Lucas et Mark Hamill

David Prowse, l’acteur britannique qui a incarné Dark Vador dans Star Wars, est mort à l’âge de 85 ans. Il a campé ce rôle dans les épisodes IV, V et VI en 1977, 1980 et 1983. George Lucas et Mark Hamill ont souhaité lui rendre hommage.

Hommage de George Lucas pour David Prowse

« David a apporté à Dark Vador une présence qui était essentielle pour le personnage », a déclaré George Lucas, le créateur de Star Wars. « Il a permis de passer d’un Vador sur une feuille à un Vador sur grand écran, avec une stature et des mouvements imposants qui correspondent à l’intensité et au courant sous-jacent de la présence de Vador. David était prêt à tout et a contribué au succès de ce qui allait devenir un personnage tragique et mémorable. Qu’il repose en paix ».

Hommage de Mark Hamill

Sur Twitter, Mark Hamill, qui interprète Luke Skywalker dans Star Wars, a également rendu hommage à David Prowse. « C’est si triste d’apprendre que David Prowse est décédé. C’était un homme bon et bien plus que Dark Vador. Acteur, mari, père, membre de l’Ordre de l’Empire britannique, trois fois champion britannique d’haltérophilie et icône de sécurité, l’homme du code de la Croix verte. Il aimait ses fans autant qu’ils l’aimaient ». La mention « homme de la croix verte » est une référence au super-héros anglais de la sécurité routière pour les enfants.

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz — Mark Hamill (@HamillHimself) November 29, 2020

Dark Vador a failli ne pas être Dark Vador dans Star Wars

Pour la petite anecdote, David Prowse avait auditionné pour deux rôles dans Star Wars : Dark Vader et… Chewbacca. Il a expliqué en 2008 pourquoi il avait choisi le premier. « Eh bien, si vous repensez à tous les films que vous avez vus où il y a des gentils et des méchans… vous vous souvenez toujours du méchant ».