Lutte anti-terroriste : le jeu vidéo dans le collimateur de l’Europe

Le jeu vidéo va t-il subir de nouvelles formes de censure en Europe ? Gilles de Kerchove, le coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, n’a pas hésité récemment à faire le lien entre le jeu vidéo… et le terrorisme ! Interrogé par un journaliste de l’AFP, de Kerchove affirme que le jeu vidéo peut servir de « moyen alternatif de diffusion d’idéologies, en particulier de l’extrême droite ».

Le coordinateur rappelle en préambule que deux milliards de personnes jouent en ligne dans le monde et que « c’est très bien ainsi », mais s’empresse de rajouter que certains groupes d’extrême droite « ont mis sur pied des jeux dont le but est de tirer sur des Arabes, ou Soros, ou madame Merkel pour sa politique migratoire, etc. ». A l’avenir, des jeux vidéo pourraient même servir à « tester des scénarios d’attaque ».

Gilles de de Kerchove demande plus de régulation du secteur, mais ne cite aucunes mesures permettant de mettre un terme à ce détournement du JV à des fins terroristes. Le lien formel établi entre le jeu vidéo et certains crimes graves peut laisser craindre le retour d’un discours d’arrière garde concernant la prévalence de la violence dans le jeu vidéo. Malgré l’absence de toute étude sérieuse établissant un lien clair entre les jeux vidéos violents et les comportements violents, ce sujet revient régulièrement sur le tapis.

Cela avait déjà été le cas lors des attaques du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles, lorsqu’on avait appris que l’un des terroristes s’était entrainé sur un simulateur d’avion, ou après le massacre perpétré en 2011 par le suprémaciste Anders Behring Breivik, ce dernier étant un grand fans des jeux de tir de type FPS.