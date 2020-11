Huawei réaffirme qu’il ne gardera plus aucun lien avec son ancienne filiale Honor

Pourquoi Huawei s’est-il donc débarrassé de Honor ? Sans les ventes de sa filiale « low-cost », Huawei n’aura plus du tout le même poids sur le marché du smartphone. Et c’est sans doute ce que recherche l’ancien numéro deux mondial : s’affaiblir pour ne plus apparaitre comme un danger potentiel aux yeux de l’administration américaine. Ren Zhengfei , fondateur et CEO de Huawei, estime que l’administration US a purement et simplement manœuvré pour faire disparaitre le groupe : « Ils cherchaient à nous tuer » affirme le dirigeant. Cette déclaration « au passé » laisse aussi entendre que les choses pourraient bientôt changer.

Huawei compte bien retourner la situation sous l’ère Biden, mais pour en arriver là, il faudra d’abord montrer patte blanche : « Lorsque nous aurons divorcé, nous ne conserverons aucune relation avec Honor » promet Zhengfei. « Nous gérons cette séparation de façon adulte, et nous adhérons rigoureusement aux régulations et normes internationales ».

Le CEO garde espoir de renouer rapidement des liens commerciaux avec les firmes américaines : « Sous sa nouvelle direction, Honor pourra rapidement reprendre sa production et résoudre les problèmes qui affectaient ses fournisseurs et ses sous-traitants. Les États-Unis sont une superpuissance technologique, qui dispose de nombreuses excellentes entreprises. Vous devriez travailler avec eux avec fermeté et audace. » Bientôt le retour en grâce ? L’actuel président américain Donald Trump quittera officiellement la Maison Blanche le 20 janvier prochain.