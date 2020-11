Star Wars Squadrons : le 4K et les 120 fps à venir sur Xbox Series X, mais pas sur PS5

Les plus modérés et les vrais amateurs de JV ont beau répéter que seul le jeu compte au delà de la plateforme, la guerre des consoles fait rage en cette fin d’année 2020. Un jour c’est la Xbox Series X qui affiche des temps de lancement de jeux plus rapides que la PS5 (malgré son SSD ultra giga fast) et l’autre jour, ce sont des fps en moins sur les versions Series X d’Assassin’s Creeds Valhalla ou de Devil May Cry (malgré les 12,1 Tflops de la Series X). La PS5 dégaine son fabuleux Demon’s Soul, la Series X réplique en empilant les gros jeux sur son Game Pass (dernièrement Doom Eternal et Star Wars Jedi: Fallen Order). La Dual Sense de la PS5 fait l’unanimité avec ses fonctions haptiques et le Quick Resume de la Series X s’avère convaincant.

Les deux consoles connaissent aussi leur lot de pépins techniques, mais à ce petit jeu, c’est tout de même la PS5 qui s’en sort le plus mal. Dans ce joyeux bordel de lancement d’autant plus chaotique que les ruptures de stock sont légion, la Series X vient de marquer un nouveau point : EA annonce en effet aujourd’hui que Star Wars Squadrons va bénéficier d’une mise à jour next gen, une update qui va largement avantager la Series X. Cette dernière va bénéficier de l’affichage 4K et du 120 Fps tandis que la PS5 devra se contenter d’ « une qualité visuelle et (d’)un éclairage améliorés ». Pourquoi ce favoritisme ? Peut-être tout simplement parce que EA et Xbox ont signé récemment un deal pour proposer EA Play en bonus gratuit sur le Game Pass, qui sait ? Star Wars Squadrons est disponible sur PC, PCVR, PS4, PSVR, Xbox One, PS5 et Xbox Series X.