Le CSA s’inquiète de la diffusion de fake news sur Twitter

Beaucoup de fausses informations (fake news) circulent sur Twitter. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) le sait et a décidé de s’intéresser aux réseaux sociaux avec des études.

L’étude sur Twitter s’appuie sur des données venant de l’API de Twitter et de l’outil Decodex du Monde, qui évalue la fiabilité des sources d’information. Une information y est considérée comme fausse si elle a été désignée comme telle par des journalistes spécialisés dans la vérification de l’information.

Premier constat, si la majorité des comptes d’information fiables sur Twitter ont beaucoup plus d’abonnés que les moins fiables, ces derniers ont des abonnés beaucoup plus actifs. Ils ont une capacité plus importante à propager les fausses informations. Le CSA ajoute remarquer une proximité entre les abonnés des comptes non fiables, notamment complotistes, et ceux des comptes qui diffusent des fake news.

L’étude, qui s’appuie sur des données collectées avant janvier 2020, se penche aussi sur les thématiques les plus véhiculées par les fausses informations. Les termes en rapport avec la délinquance, l’immigration, Israël et la Palestine, la pédophilie, l’islam ou encore la franc-maçonnerie sont nombreux.

Autre constat, 80% des abonnés à des comptes non fiables suivent aussi des comptes fiables. Ce qui est notable, c’est que ça n’empêche pas ces utilisateurs de relayer des fausses informations, explique le CSA.

Outre Twitter, le CSA s’intéresse à Facebook

Le CSA s’intéresse aussi à Facebook avec le ciblage publicitaire politique. Cette étude n’a pas mis en évidence une place particulière des annonceurs politiques du point de vue des investissements. Pour autant, en nombre de vues, les publicités politiques ont bien une certaine importance sur le réseau social.

Ces publicités ont ainsi été affichées plus d’un milliard de fois aux utilisateurs de la plateforme. Ils sont 39 millions en France. Cette analyse montre que les messages publicitaires touchent plus fréquemment les femmes que les hommes, ainsi que les jeunes adultes (18 à 34 ans).

Par ailleurs, il y a beaucoup de contenus sponsorisés en rapport avec le Covid-19. Le CSA constate un investissement particulièrement large venant de sources chinoises. Leur objectif est de faire la promotion de l’action du gouvernement chinois en matière de lutte contre le coronavirus.