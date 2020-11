CD Projekt Red : des résultats en forte hausse avant même le lancement de Cyberpunk 2077

CD Projekt Red ne s’est jamais aussi bien porté, et ce malgré les multiples reports de son jeu phare Cyberpunk 2077. Durant le troisième trimestre 2020 (période juillet-Septembre), le studio polonais a enregistré un chiffre d’affaires de 23,3 millions, en nette progression par rapport aux 20,7 millions de l’an dernier (sur la même période). La tendance haussière est encore plus visible du côté des bénéfices nets et opérationnels. Ainsi, le bénéfice opérationnel sur le Q3 a culminé à 6,3 millions d’euros, soit presque le double des résultats de l’année précédente (3,7 millions d’euros). Quant aux bénéfices nets, ils atteignent les 5,2 millions d’euros, contre 3,3 millions d’euros lors du Q3 2019 (+57% !).

Principale raison de cette bonne fortune, le lancement de la série The Witcher sur Netflix a de nouveau boosté les ventes du jeu The Witcher 3 et de ses extensions. En outre, CD Projekt Red laisse entendre que Gwent et Thronebreaker n’ont pas fait que de la figuration sur le trimestre. Enfin, la filiale GOG.com a récolté pas moins de 9 millions d’euros (contre 7 millions d’euros un an auparavant) et enregistré un bénéfice net de 1,2 million d’euros (contre des pertes sèches de 282 000 euros l’an dernier). Et dire que Cyberpunk 2077 arrive le 10 décembre…