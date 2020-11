Panasonic commercialise son premier moniteur OLED transparent

Un pas de plus vers un futur signe de la S.F. Panasonic vient d’annoncer la commercialisation de son premier téléviseur/moniteur OLED transparent. Les modèles 55 pouces TP-55ZT100 et TP-55ZP110 seront disponibles à la vente dès le mois de décembre en Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour et à Taïwan. Un premier prototype avait été dévoilé lors de l’IFA 2016. Etonnamment, la dalle transparente des deux modèles est signée LG Display, ce qui signifie que Panasonic, ancien roi de la conception et de la production d’écrans haut de gamme, n’est plus en capacité de produire les nouvelles générations de dalles.



4 ans après le premier prototype, Panasonic commercialise ses premiers moniteurs OLED transparents.

Le TZ100 permet d’opacifier le fond de la dalle (idéal donc pour le visionnage), tandis que le TZ110 reste toujours transparent, ce qui devrait le limiter à un usage marketing (ou en déco, comme bel objet futuriste un peu frime…). Plus décevant, la résolution se contente du Full HD ( 1920 x 1080 pixels) et les ports HDMI se contentent du 1.4. Ces deux modèles n’ont pas encore de tarif, mais l’on notera que le Xiaomi Mi TV LUX transparent basé sur la même dalle coûte environ 5000 euros (vendu seulement en Chine).