Cyberpunk 2077 : les versions PS4 Pro et PS5 se dévoilent à leur tour (trailer)

Après les 10 minutes de gameplay sur Xbox One X et Xbox Series X, c’est donc au tour des consoles PlayStation de montrer ce qu’elles ont dans le ventre. CD Projekt Red vient donc de publier une nouvelle vidéo de gameplay de son très attendu Cyberpunk 2077, cette fois sur PS4 Pro et PS5. Au final, il n’y a pas de miracle, la PS4 Pro s’en sort avec les honneurs même si l’on est loin du rendu sur PC (même sur les versions PC sans Ray-Tracing). Le framerate est poussif, le rendu des textures et les effets de lumière font très old gen, mais la direction artistique du jeu est tellement cohérente et pensée dans les détails que l’ensemble garde encore un aspect spectaculaire.

Sur PS5, sans patch next gen, le rendu global n’est guère plus reluisant, si ce n’est bien sûr le framerate beaucoup plus stable. Rappelons que Cyberpunk 2077 tourne bien sur PS5 et Series X mais dans sa version PS4 et Xbox One (rétrocompatibilité), la seule amélioration notable étant le framerate. Cyberpunk 2077 sortira sur consoles et PC le 10 décembre prochain.