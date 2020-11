Cyberpunk 2077 : 10 minutes de gameplay sur Xbox One X et Xbox Series X

A quelques heures du prochain Night City Wire, CD Projekt Red nous fait une jolie surprise : 10 minutes de gameplay de Cyberpunk 2077 tournant sur Xbox Series X mais aussi sur Xbox One X ! Ces 10 minutes de gameplay fournissent leur lot de (petites) révélations. Coté contenu et lore on découvre les endroits chauds de Night City, ce qui confirme au passage que le studio polonais n’a pas menti lorsqu’il affirmait que son jeu ne subira pas l’autocensure pudibonde désormais habituelle dans le secteur du JV (merci Sony au passage…).

L’autre révélation concerne la version Xbox One X, qui tourne vraiment avec un très bon niveau de détail… même si l’on constate de sacrés chutes de framerate. Sans surprise, la version Series X est beaucoup plus fluide et l’on peut craindre tout de même le pire pour la bonne tenue du titre sur la Xbox One première du nom, cette dernière culminant à peine à 1,8 tflops de puissance. Cyberpunk 2077 sortira le 10 décembre prochain sur Xbox One, PS4, PC et sera compatible day one avec la PS5 et la Xbox Series X/S (sans autre amélioration que le framerate).