Les PS5 n’ont pas toutes le même ventilo (et ça s’entend)

La PS5 accumule décidément les pépins en cette fin d’année maudite. Après les bugs et les pannes en cascades, voilà que certaines PS5 émettent un bruit de fonctionnement pas vraiment raccord avec les déclarations de Sony sur le silence de sa console. Nos confrères des Numériques ont voulu en avoir le coeur net, et le résultat de ces investigations est proprement édifiant : toutes les PS5 n’ont pas le même ventilateur ! Trois modèles différents de ventilos seraient installés dans la console, sans que l’acheteur ne puisse savoir à l’avance sur quel modèle il tombera. Et le soucis, c’est que l’un de ces modèles serait effectivement nettement plus bruyant, soit 43 dB(A) contre 39 dB(A) pour le modèle le moins bruyant.

Les différences de volume sonore sont notables, aussi bien dans les sessions de jeu que lorsque la console est mise en veille, ce qui sera sans doute un vrai problème si cette dernière est installée dans une chambre. Plus inquiétant encore, sur les 5 PS5 démontées par Les Nums (4 PS5 « persos » et une PS5 de test), trois d’entre elles disposent du ventilo le plus bruyant.

Le troisième modèle de ventilateur, confirmé par d’autres acheteurs de PS5

Pourquoi donc ces différences de composants dans une même machine me direz-vous ? L’explication la plus plausible est que, pressé par le temps dans un contexte de pandémie mondiale, Sony a multiplié ses fournisseurs afin de se constituer un stock « potable » de PS5 pour le lancement. Il n’en reste pas moins que l’on peut ici s’étonner de l’absence de tout cahier des charges contraignant les fournisseurs à s’en tenir à un unique modèle de ventilo. Sony devait donc être TRES pressé…