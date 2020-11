PS5 : avalanche inhabituelle de bugs et de pannes

Sony a t-il bénéficié de suffisamment de temps pour produire ses PlayStation 5 ? Quelques jours après le lancement mondial de la console, on est en droit de se poser la question tant les bugs et les pannes s’accumulent, de très nombreuses personnes faisant mention de soucis divers. La Series X n’est pas épargnée elle aussi par les problèmes techniques, mais dans des proportions tellement moindres qu’il serait assez malhonnête d’en faire ici le rapport.

Des bugs par dizaines

La liste des bugs de la PS5, aussi longue qu’un jour sans fin, dépasse de loin les pépins rencontrés par la PS3 à sa sortie (la console Sony la moins fiable à son lancement). On note ainsi l’impossibilité de se connecter au PlayStation Network, des PS5 qui rebootent sans cesse, des freezes et des artefacts durant les jeux, des erreurs de transferts de données via le port USB de la console, des arrêts brutaux et définitifs de la console, des soucis de transfert de données de la PS4 vers la PS5, l’impossibilité de connecter le DualSense à la console, des crash systèmes avec code erreur CE-108262-9, et même quelques problèmes graves de corruption de l’unité de stockage SSD, problèmes qui ne sont pas résolus par le système de réparation de disque intégré à la console.

Cette liste vous semble un poil exagérée ? Sachez qu’elle donc est loin d’être exhaustive, et que les témoignages affluent par centaines sur Twitter, YouTube et les réseaux sociaux.

Un petit dernier pour la route

Rien qu’aujourd’hui, un nouveau bug vient de faire surface, et pas des moindres : le lecteur Blu-Ray de la PS5 se met parfois à tourner aléatoirement et de façon très bruyante. Ce fonctionnement erratique peut ainsi durer jusqu’à une trentaine de secondes ! Les topics Reddit ou Resetera consacrés à ce nouveau bug cumulent déjà de très nombreux témoignages. Le soucis ne semble pas être lié à un jeu ou une application en particulier : les utilisateurs concernés affirment que le Blu-Ray « foldingo » se manifeste en pleine partie de Demon’s Souls, sur des jeux en démat voire lors d’un visionnage Netlix sur la PS5. Espérons qu’un énorme patch arrive bien vite pour corriger tout ça…



Ces nombreux soucis interviennent très peu de temps après le lancement de la console, ce qui s’avère plutôt inhabituel. Il n’est en effet pas rare que l’usure de certains composants sur la durée aboutisse à des bugs technique, mais certainement pas après seulement 10 jours de commercialisation… On remarque aussi, Sony n’est pas directement en cause ici, le silence parfois total de plusieurs médias spécialisés sur ces problèmes en cascade, un silence d’autant plus problématique que nombre de ces médias ne s’étaient pas gênés pour reporter la fake news des Xbox Series X fumant comme des cheminées. Y aurait-il « quelque chose de pourri au Royaume de Danemark » ?