Twitter alerte les utilisateurs qui veulent aimer un tweet trompeur

Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux de nos jours. Twitter le sait et annonce qu’il commence à avertir les utilisateurs qui cherchent à aimer un tweet trompeur.

« Il est essentiel de mettre en contexte les raisons pour lesquelles un tweet étiqueté est trompeur », explique Twitter. Le réseau social note que cet étiquetage est surtout en place depuis l’élection présidentielle et le Covid-19. « Ces affichages ont permis de réduire de 29% les citations d’informations trompeuses sur les tweets. Nous les élargissons donc pour les montrer que vous aimez un tweet étiqueté ».

L’alerte indique que le message du tweet est contesté. « Aidez à garder Twitter un lieu pour des informations viables. Apprenez-en plus avant de partager », peut-on lire. Cet affichage apparaît au moment de retweeter un tweet trompeur. La même chose va apparaître au moment d’aimer un tel tweet.

Giving context on why a labeled Tweet is misleading under our election, COVID-19, and synthetic and manipulated media rules is vital.

These prompts helped decrease Quote Tweets of misleading information by 29% so we're expanding them to show when you tap to like a labeled Tweet. pic.twitter.com/WTK164nMfZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 23, 2020