The Last of Us : HBO démarre officiellement la production de la série

The Last of Us quitte le stade du projet pour rentrer de plein pied dans la phase de préproduction. La série HBO inspirée du célèbre jeu vidéo de Naughty Dogs sera donc adaptée à l’écran sous l’égide d’une armada de producteurs. Naughty Dogs ainsi que HBO, Sony Pictures, PlayStation Productions et Word Games encadreront la gestation de ce projet d’envergure, sans doute le plus ambitieux jamais vu pour l’adaptation d’un jeu vidéo. Le showrunner Craig Mazin (Chernobyl) sera épaulé par Neil Druckmann, le créateur du jeu original, qui prendra les rênes du scénario et de la direction artistique de la série.

Craig Mazin avait déclaré il y a quelques mois que la série étendrait l’univers original du jeu. On espère que cette extension du lore restera plutôt cantonnée au premier opus, chef d’oeuvre absolu de narration et d’ambiance, que sur le second opus beaucoup plus polémique (et à juste titre malgré le tour de force technique sur PS4).