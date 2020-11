Twitter prépare le transfert de @POTUS de Donald Trump vers Joe Biden

Twitter se prépare au transfert du compte présidentiel @POTUS pour donner l’accès aux équipes de Joe Biden et non plus à celles de Donald Trump. Cela concerne également d’autres comptes, dont celui de la Maison Blanche. Le transfert aura lieu le 21 janvier 2021, à savoir le jour où Joe Biden sera le nouveau président des États-Unis.

Le réseau social « se prépare activement à la transition des comptes Twitter institutionnels de la Maison Blanche le 20 janvier 2021 », a indiqué un porte-parole à Politico. L’opération est réalisée en collaboration avec les Archives nationales américaines. C’était déjà le cas en janvier 2017 avec l’élection de Donald Trump, précise Twitter.

Tous les tweets publiés sur les comptes @POTUS, @FLOTUS, @VP et les autres profils officiels seront archivés. Les comptes Twitter seront ensuite réinitialisés et remis à la nouvelle administration de la Maison Blanche le même jour.

Sous l’ère Obama, le compte Twitter @POTUS était assez actif. Ce fut différent sous l’ère Trump. En effet, Donald Trump a surtout utilisé son compte personnel (@realDonaldTrump) pour poster des messages. Le compte @POTUS a surtout été l’occasion de retweeter les tweets du compte personnel.

À titre d’information, le compte @realDonaldTrump comptabilise 88,9 millions d’abonnés. C’est 19,3 millions pour @JoeBiden. Pour sa part, @POTUS recense 32,8 millions d’abonnés.