Microsoft présente Pluton, une puce pour mieux sécuriser les PC

Microsoft lève le voile sur Pluton, une nouvelle puce de sécurité à destination des ordinateurs fixes et portables sous Windows. Elle a pour vocation de mieux sécuriser les machines et remplace la puce Trusted Platform Module (TPM). Pluton sera directement intégrée dans les futurs processeurs d’Intel, AMD et Qualcomm.

Microsoft explique que Pluton s’appuie sur les mêmes technologies de sécurité employées sur les Xbox. Cette puce vient bloquer les vecteurs d’attaque nouveaux et émergents, y compris les failles de sécurité des processeurs comme Spectre et Meltdown. Intel a révélé en 2018 qu’il était en train de revoir la conception de ses processeurs pour les protéger contre les attaques futures, et Pluton est une étape encore plus importante dans la sécurisation.

La puce Pluton de Microsoft est une amélioration de la puce TPM

Qui dit sécurité supplémentaire dit nouvelles protections. Jusqu’à présent, la puce TPM était séparée du processeur. Des hackers ont trouvé des moyens pour récupérer les données qui circulent entre le processeur et la puce TPM. Avec Pluton, Microsoft vient bloquer cette méthode.

« Nous avons commercialisé la Xbox qui dispose de cette protection contre les attaques physiques, de sorte que les gens ne peuvent pas la pirater simplement pour les jeux », explique David Weston, responsable de la sécurité chez Microsoft. Il dit que Microsoft en a tiré « les principes de stratégies d’ingénierie efficaces ». Par conséquent, « nous utilisons ces enseignements et nous nous associons à Intel pour construire quelque chose pour le PC qui résistera à ce nouveau vecteur d’attaque ».

Des mises à jour pour Pluton

Il y a aura des mises à jour logicielles mensuelles pour Pluton. Elles arriveront avec le Patch Tuesday de Windows. Celui-ci vient corriger des bugs et boucher des failles de Windows tous les mois.

Nous ne savons pas encore quand Pluton sera dans les processeurs d’Intel, AMD et Qualcomm. On peut s’attendre à une disponibilité dans quelques mois au mieux.