PS5, Xbox Series X/S : les chiffres de ventes au Japon (ce n’est pas fameux)

Le souvent bien informé Famitsu est parvenu à mettre la main sur les chiffres de ventes de la PS5 et de la Xbox Series X/S au Japon. Le moins que l’on puisse dire est que ce n’est pas très fameux. Il se serait en effet écoulé exactement 118085 PS5 au Japon sur les 4 premiers jours de vente, contre 20534 Xbox Series X/S sur les 6 premiers jours de ventes. Le jeu next gen le plus vendu au Japon est Spider-Man : Miles Morales (18.640 copies), suivi de Demon’s Souls (18607 copies).

On constate donc que la Xbox Series X est déjà largement à la traine au Japon (ce qui n’est guère étonnant) mais surtout que ce démarrage next gen est particulièrement poussif. La PS4 s’était écoulée à 322083 exemplaires lors de son lancement japonais, et en seulement deux jours ! Même la pâlotte Xbox One était parvenu à 23652 unités sur 4 jours… Certes, les ruptures de stocks sont nombreuses, mais ces chiffres ne collent pas vraiment avec les déclarations des fabricants. Soit on nous raconte des cracks sur les chiffres de ventes, soit le Japon est devenu ce pays très particulier où les joueurs boudent en masse les consoles de salon au seul profit des consoles portables signées Nintendo.