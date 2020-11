Google Chrome 87 améliore les performances et l’autonomie

Juste après Firefox 83 de Mozilla, Google sort la version stable de Chrome 87 avec des nouveautés. Le groupe promet d’importantes améliorations de performances pour son navigateur Internet.

Chrome 87 améliore les performances

Google dit donner la priorité aux onglets actifs avec Chrome 87. Cela permet de diviser par cinq l’usage du processeur selon les dires de Google. Le groupe assure également que les ordinateurs portables auront désormais 1 heure et 25 minutes d’autonomie supplémentaire. Pourquoi ? Parce que des optimisations ont été mises en place afin de réduire la consommation d’énergie.

Toujours au niveau des performances, Google dit que Chrome 87 se lance 25% plus rapidement qu’auparavant. Le navigateur affiche également un gain de 7% pour le chargement des pages. Et cerise sur le gâteau : il arrive à faire tout cela en consommant moins d’énergie et de RAM.

D’autres nouveautés au programme

Chrome 87 apporte également des changements au niveau de la gestion des onglets. Le navigateur ajoute une option qui permet de chercher un onglet parmi ceux qui sont ouverts. Cela fonctionne même si l’onglet est ouvert dans une autre fenêtre. C’est d’abord disponible sur les Chromebooks, cela arrivera plus tard sur les autres supports.

Une autre nouveauté concerne la barre d’URL. Il devient possible d’entrer des commandes pour réaliser certaines actions. Par exemple « delete history » vient effacer l’historique de navigation. Google précise que cette nouveauté pour Chrome 87 est en cours de déploiement.

Enfin, Chrome ajoute un système de cartes sur la page du nouvel onglet. Cela vient regrouper par thème des sites que vous avez visités et qui peuvent de nouveau vous intéresser. Dans son exemple, Google montre des sites de recettes de cuisine.

Chrome 87 est disponible maintenant au téléchargement sur google.fr/chrome. La mise à jour est à récupérer sur Windows, macOS et Linux. Elle existe aussi sur iOS et Android. Sur Android par exemple, le chargement des pages quand vous revenez sur la page précédente devient immédiate (ou presque).