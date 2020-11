Firefox 83 est disponible : la liste des nouveautés

Mozilla propose aujourd’hui Firefox 83 dans sa version stable. Plusieurs nouveautés sont au programme avec cette version disponible dès maintenant au téléchargement sur tous les supports.

Le premier changement va se ressentir dès les premiers instants avec Firefox 83. La mise à jour améliore ses performances générales. Mozilla parle d’un gain jusqu’à 15% pour le changement des pages. C’est un gain jusqu’à 12% pour la réactivité des pages. Pour ce qui est de la consommation de RAM, c’est en recul de 8%.

Mode HTTPS uniquement avec Firefox 83

Firefox 83 ajoute par ailleurs un « Mode HTTPS uniquement » qui vient tenter d’établir une connexion HTTPS sur les sites. L’idée est similaire à ce que propose l’extension HTTPS Everywhere. Si un site HTTP ne peut pas passer en HTTPS, alors le navigateur affiche une alerte. L’utilisateur doit choisir s’il veut poursuivre ou revenir en arrière. Pour activer ce mode, rendez-vous dans les préférences de Firefox, choisissez la section « Vie privée et sécurité » et descendez tout en bas.

En outre, Firefox 83 permet désormais de zoomer sur les pages avec les doigts sur les appareils tactiles sous Windows. Cela fonctionne aussi sur les Mac avec le trackpad. D’autre part, la fonction Picture-in-Picture prend en charge les raccourcis clavier à présent.

Mozilla annonce également que Firefox 83 améliore les fonctionnalités et le design pour tout ce qui touche la recherche. Aussi, le navigateur supporte AcroForm. Cela permet de remplir, imprimer et sauvegarder les formulaires PDF. Dans la foulée, le lecteur de fichiers PDF change de design. Enfin, WebRender est disponible pour davantage d’utilisateurs sur Windows 7/8 et macOS 10.12 jusqu’à macOS 10.15.