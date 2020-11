Covid-19 : des hackers russes et nord-coréens visent des chercheurs, selon Microsoft

Selon Microsoft, des hackers travaillant pour le compte de la Russie et de la Corée du Nord s’attaquent à des chercheurs et organisations travaillant sur la recherche autour du Covid-19. Cela concerne plus d’une demi-dizaine d’organisations dans le monde impliquées dans la recherche sur les traitements et les vaccins.

Microsoft explique que les hackers russes ont pour nom Fancy Bear/APT28. Du côté de la Corée du Nord, les hackers ont pour noms Zinc et Cerium. Ils ont tenté de s’introduire dans les réseaux de sept laboratoires pharmaceutiques et instituts de recherche. Ces derniers sont en France, au Canada, aux États-Unis, en Inde et en Corée du Sud.

Les tentatives d’intrusion dans la plupart des cas ont échoué mais certaines ont réussi, ajoute Microsoft. La firme de Redmond fournit malheureusement peu de détails sur ces attaques et a refusé de donner le nom des organisations visées.

La Russie est souvent accusée d’être responsable lorsqu’il y a d’importantes cyberattaques. Le pays dément toujours et l’a encore fait pour les intrusions sur les organisations travaillant sur la recherche autour du Covid-19. Pour sa part, la Corée du Nord n’a pas fait de commentaire. Mais le pays a également démenti être l’auteur lors de précédentes cyberattaques.