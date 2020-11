Bouygues Telecom ajoute Internet en illimité le week-end sur des forfaits

Bouygues Telecom dégaine deux nouvelles promotions pour des forfaits B&You avec Internet en illimité le week-end. Ce type de « cadeau » n’est pas courant chez l’opérateur.

Le premier forfait B&You est à 14,99€/mois. Il inclut les appels, SMS et MMS en illimité. On retrouve un quota Internet de 80 Go en semaine et donc Internet en illimité le week-end. En Europe et dans les DOM, les appels, SMS et MMS sont illimités. L’enveloppe pour Internet est de 10 Go.

Le second forfait coûte 19,99€/mois. Il est similaire à la précédente offre. La différence se situe au niveau d’Internet avec un quota de 100 Go. C’est 15 Go depuis l’Europe et les DOM. Et le week-end, il y a toujours Internet en illimité.

Les deux forfaits incluent également Spotify Premium offert pendant trois mois. Spotify Premium permet de retirer les publicités sur Spotify et de télécharger les musiques en local. C’est aussi un moyen de choisir une musique en particulier sur mobile et avoir le zapping à l’infini. Spotify Premium coûte normalement 9,99€/mois.

Les deux forfaits B&You avec Internet en illimité sont disponibles dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom. Ils sont sans engagement et il n’y a pas de hausse de prix après la première année. Les offres sont valables jusqu’au 18 novembre.