XIII Remake : le développeur s’excuse pour la qualité médiocre de son jeu

Le remake du jeu XIII est disponible depuis quelques jours et les joueurs ne sont pas contents. Le titre est mauvais par rapport au jeu d’origine sorti en 2003. Il y a plein de bugs et l’expérience n’est pas du tout au rendez-vous. Microids et PlayMagic, qui s’occupent du remake, ont réagi.

Des excuses pour le remake de XIII et des correctifs

Les deux groupes s’excusent pour la qualité du remake de XIII. « L’enthousiasme de la communauté a cependant rapidement laissé place à de nombreuses critiques et une certaine déception. Nous avons bien reçu tous vos commentaires et vos remarques à ce propos », indique un communiqué.

Nous tenons en premier lieu à vous adresser nos plus sincères excuses concernant les problèmes techniques dont souffre actuellement le jeu. En l’état, la qualité du jeu n’est pas à la hauteur des attentes des joueurs ainsi que de nos standards et nous en sommes conscients. La situation due au coronavirus a indéniablement impacté la production du jeu à plusieurs niveaux. Passer nos équipes en télétravail a rajouté des retards imprévisibles que ce soit dans le développement du jeu et dans tout le processus d’assurance qualité. Le département Q/A (Quality Assurance) a été particulièrement impacté, puisque les phases de tests ont été retardées à plusieurs reprises. Ces contraintes de développement ont ainsi affecté la qualité du jeu à sa sortie. Nous pensions pouvoir proposer un patch Day One (mise à jour) au lancement, voire avant la date de sortie du jeu, corrigeant l’ensemble des problèmes que vous avez notés et dont nous avions conscience, mais la production de ce patch prend plus de temps que prévu.

Bientôt des mises à jour pour XIII

Les équipes de PlayMagic travaillent d’arrache-pied pour résoudre tous les problèmes identifiés. Ainsi, le jeu bénéficiera d’un suivi régulier via plusieurs mises à jour prévues lors des prochains jours et des prochaines semaines afin de garantir l’expérience optimale que nous avons toujours visée. Un premier patch sera déployé prochainement afin de corriger les problèmes les plus urgents et les plus gênants, notamment la correction de nombreux bugs qui altéraient l’expérience de jeu (contrôles, performances, collisions, bugs d’affichage et de son). Pour vous tenir informés des prochains ajouts et correctifs, rendez-vous à cette adresse : https://www.microids.com/xiii-patch-notes/.

Les joueurs auront également le droit une feuille de route concernant les futurs ajouts de contenus gratuits pour le remake de XIII. Cela concerna notamment de nouvelles armes, skins, niveaux et modes pour le multijoueur local.

Sur Steam, seulement 9% des évaluations des joueurs sont positives pour le remake de XIII.