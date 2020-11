PS5, Xbox Series X/S : Sony et Microsoft se saluent pour le lancement

Les PS5, Xbox Series X et Xbox Series S sont disponibles à l’achat cette semaine. Pour la PS5, cela concerne quelques pays. Il faudra attendre le 19 novembre pour la France et le reste de l’Europe. En attendant cette sortie, Sony et Microsoft se sont salués pour leur lancement respectif.

Sony salue Microsoft pour les Xbox Series X et Xbox Series S

Tout a commencé le 10 novembre, jour où Microsoft a mis en vente les Xbox Series X et Xbox Series S. Microsoft a publié un tweet à ce sujet avec son compte Xbox et le compte de Sony pour PlayStation a envoyé une vidéo. Elle se termine avec le message « friendship » (amitié). Ce à quoi le compte Xbox a rétorqué avec un GIF pour montrer qu’il n’y a pas d’animosité entre les deux.

Microsoft félicite Sony pour le lancement de la PS5

Cela a continué hier pour le lancement de la PS5 aux États-Unis et dans une poignée de pays. « Génération après génération, c’est un plaisir de jouer à vos côtés. Bonne journée de lancement », a tweeté le compte Twitter de Xbox au compte PlayStation.

Generation after generation, it's a pleasure to game alongside you. Happy launch day @PlayStation https://t.co/715L30KiwL — Xbox (@Xbox) November 12, 2020

Phil Spencer, en charge de la branche jeu vidéo chez Microsoft, a également posté un tweet. Il félicite les responsables de Sony en charge de la PlayStation. « De grandes réalisations en ces temps difficiles », a indiqué le responsable..

Congrats to Jim Ryan, @yosp, @cerny, @hermenhulst, @igTedPrice and the entire team at Sony @PlayStation on the PS5 launch. Great accomplishment during these challenging times. — Phil Spencer (@XboxP3) November 12, 2020

Vous l’avez donc compris : ce n’est pas le moment de faire la guerre des consoles. Que vous ayez une PS5, Xbox Series X ou Xbox Series S, l’essentiel est de s’amuser.