PS5 : la next-gen commence aujourd’hui pour Sony… aux Etats-Unis et au Japon

Le compte à rebours est lancé pour l’Europe, mais le top départ a déjà été donné pour l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Dans ces 7 pays, la PlayStation 5 est « disponible » à la vente ce jeudi 12 novembre, si le terme « disponible » a encore du sens dans le contexte. Aucune PS5 ou PS5 Digital n’est en effet proposée en boutique, et les stocks sont déjà tous épuisés chez les sites marchands. En fait, si l’on en croit Reuters, la PS5 était déjà en rupture de stock mondiale avant même ce lancement décidément plus symbolique qu’autre chose.



Le fabricant n’a fournit aucune date ou période pour le réassort, ce qui laisse toujours craindre que les nouveaux stocks ne soient finalement disponibles que l’an prochain. Le lancement de la PS5 est toujours prévu le 19 novembre en Europe (et donc en France), mais il y a hélas peu de chances que la disponibilité s’améliore d’ici cette date. La console sera « disponible » en deux modèles. La PS5 digitale sera livrée sans lecteur Blu-ray et coûtera 400 euros, soit 100 euros de moins que la PS5 standard.